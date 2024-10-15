Три региона представят продукцию на ярмарке в Астане

19-20 октября в Астане вновь пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию на ней представят аграрии Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Львиную долю продукции привезут из Северо-Казахстанской области - более 735 тонн. Треть составляет картофель и овощи. Также будут продавать мясо, молочную продукцию, яйца, муку, колбасные и макаронные изделия.

Восточно-Казахстанская область порадует жителей и гостей столицы мёдом, которым славится регион. В дороге уже порядка 70 тонн лакомства. Везут также почти 40 тонн мяса.

Аграрии Карагандинской области представят порядка 400 тонн продукции, половина из которой — картофель и овощи. А также мясо всех видов, молочная продукция, пользующаяся спросом в столичных магазинах, рыба и прочие продукты.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукты по приятным ценам, но и насладиться концертной программой с участием артистов, прибывших из регионов. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00.