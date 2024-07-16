Три ребёнка одновременно утонули в реке Урал

Трое девочек в возрасте 12-13 лет утонули в реке Урал в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте по ЧС региона уточнили, что трагедия произошла 11 июля вблизи села Мерген Акжаикского района.

Дети ушли на речку купаться и не вернулись. Их искали 70 человек и 20 единиц техники.

Спасатели обнаружили тела в воде.