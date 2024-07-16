  • 16 Июля, 17:47
  • BAIGENEWS

Три ребёнка одновременно утонули в реке Урал

Сегодня, 17:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: МЧС РК

Трое девочек в возрасте 12-13 лет утонули в реке Урал в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте по ЧС региона уточнили, что трагедия произошла 11 июля вблизи села Мерген Акжаикского района.

Дети ушли на речку купаться и не вернулись. Их искали 70 человек и 20 единиц техники. 

Спасатели обнаружили тела в воде.

"Утонули трое несовершеннолетних 2010 и 2011 годов рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован как несчастный случай", - сообщили в ДП ЗКО.

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