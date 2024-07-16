Три ребёнка одновременно утонули в реке Урал
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
326Фото: МЧС РК
Трое девочек в возрасте 12-13 лет утонули в реке Урал в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте по ЧС региона уточнили, что трагедия произошла 11 июля вблизи села Мерген Акжаикского района.
Дети ушли на речку купаться и не вернулись. Их искали 70 человек и 20 единиц техники.
Спасатели обнаружили тела в воде.
"Утонули трое несовершеннолетних 2010 и 2011 годов рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован как несчастный случай", - сообщили в ДП ЗКО.
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