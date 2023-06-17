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Три приграничных региона восстановят в Казахстане
Выступая на Национальном курултае в Туркестане, Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание теме развития приграничных районов, передаёт BaigeNews.kz.
"Земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать её процветающей. Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам.Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом. Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить её как зеницу ока. Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. Это вопрос стратегического значения", — подчекрнул президент.
Он отметил, что, к сожалению, в некоторых приграничных насёленных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов.
"В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов. Как известно, партия "Аманат" выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в текущем году, в течение предстоящих двух лет мы начнем восстановливать указанные районы", — заявил Токаев.
Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Поэтому нельзя затягивать с его решением.
"В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов. Я придаю первостепенное значение благоустройству каждого региона и всех населенных пунктов, особенно аулов. В прошлом году после президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. В ближайшие пять лет Правительство приложит максимум усилий для решения этой задачи", — пообещал президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что для поступательного прогресса нации в стране необходимо основательно взяться за улучшение состояния сельских школ.
"Эта комплексная работа должна проводиться в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі". Важно на соответствующем уровне вести строительство, реконструкцию и оснащение сельских школ всем необходимым оборудованием", — считает глава государства.
Напомним, глава государства с рабочей поездкой находится в Туркестане, где стартовал Национальный курултай.
В списке участников кроме главы государства: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что всерьёз обеспокоен влиянием социальных сетей на сознание молодых казахстанцев. Также глава государства отметил, что сохранение и развитие культуры, искусства Казахстана — первостепенная задача, которая стоит перед обществом.
На курултае президент рассказал о том, что систему государственных наград необходимо трансформировать, а также о том, что многотомник по истории Казахстана выпустят в 2024 году. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.
Касым-Жомарт Токаев мтакже рассказал казахстанцам о том, что мечтает построить президентскую библиотеку, которая будет работать круглые сутки.
Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.
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