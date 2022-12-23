Три пастуха пропали в степи области Ұлытау

21 декабря 2022 года на поиски выпаса скота вышли 3 человека из крестьянского хозяйства "Бірлестік" Жанааркинского района, связь с ним не удалось установить и в 20:30 того же вечера, поступило сообщение о их пропаже, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.

"22:20 часов на место зимовки прибыл борт №5 ПЧ№6 Жанааркинского района, в составе 5 человек. Неподалеку от зимовки до прибытия сотрудников ЧС силами работников крестьянского хозяйства найдены двое из пастухов. Со слов сотрудников люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Поиски еще одного пастуха продолжались, в 00:15 часов на связь вышел инженер ОЧС Жанааркинского района и сообщил о том, что 3-й пастух найден, неподалёку от зимовки Караша. Был эвакуирован в расположении крестьянского хозяйства "Бірлестік", - сообщили в ДЧС региона.