Три основных источника загрязнения атмосферы определили в Казахстане

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В Казахстане определили три основных источника загрязнения атмосферы. Последними данными поделились в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.kz.

Так, в 2020 году больше всего эмиссий парниковых газов пришлись на энергетический сектор. Это почти 80 процентов. Затем идёт сельское хозяйство - около 12 процентов и 6,5 процентов – промышленные процессы. Высокая концентрация выбросов углекислого газа обусловлена широким использованием угля, сырой нефти и природного газа. Однако последние два ресурса в основном экспортируются. Поэтому парниковые газы исходят от сжигания твёрдого сырья и испарения от него метана. Отказ от этого вида топлива в будущем поспособствует декарбонизации экономики.

В то же время по всему миру уровень выбросов парниковых газов вновь вырос после краткой передышки во время пандемии. В 2020 году эмиссии от ископаемого топлива сократились более чем на пять процентов по сравнению с 2019 годом. Однако такой показатель продержался недолго. В 2021 году достиг почти 38 гигатонн.