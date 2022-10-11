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  • Три организации приступили к опросам общественного мнения перед выборами в Казахстане
Три организации приступили к опросам общественного мнения перед выборами в Казахстане Сегодня, 19:05
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Три организации приступили к опросам общественного мнения перед выборами в Казахстане

По состоянию на 11 октября в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от трёх юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz.

Опросы начали исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты), Институт общественной политики партии AMANAT, Научно-исследовательский центр "Молодежь".

Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома.

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#выборы #опрос #ЦИК
Журналист
Сегодня, 19:05
127
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