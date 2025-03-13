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Три новых водохранилища⁣ построят в Казахстане

Сегодня, 09:13
АВТОР
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Министерство водных ресурсов и ирригации Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В Жамбылской области стартует масштабная программа по реконструкции и строительству водохранилищ: в этом году начнется реконструкция 76 ирригационных каналов, общей длиной 428 км, передаёт BaigeNews.kz. Этот проект - часть стратегии Министерства водных ресурсов и ирригации, направленной на улучшение водоснабжения региона.

Кроме того, в планах строительство трех новых водохранилищ: "Калгуты", "Акмола" и "Ыргайты", а также реконструкция уже существующих, включая "Терис-Ащыбулак" и Караконызское водохранилище.

Реализуется целый ряд проектов, призванных улучшить водоснабжение сельских территорий: 34 проекта, которые затронут более 53,9 тыс. гектаров земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах. Уже завершены 12 проектов, а в прошлом году была завершена реконструкция 37 каналов протяженностью 137,5 км и пробурено 46 новых скважин.

"В 2025-2026 годах в Жамбылской области планируется завершить 19 проектов. Будут реконструированы 105 каналов общей протяженностью 330 км. Это снизит потери воды при транспортировке и улучшит обеспечение поливной водой сельскохозяйственных полей региона", –  сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов.

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