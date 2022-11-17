Три новых самолета Boeing-787-9 пополнят казахстанский авиапарк - МИИР

Министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев встретился с вице-президентом по продажам и маркетингу в России и СНГ компании Boeing Монти Фрэйзером и Директором по стратегии и развитию рынка в Евразии компании Boeing Марио Антонио Эбчим. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и компании Boeing, передает BaigeNews.kz.

Так, авиакомпания "Эйр Астана" подписала контракт на приобретение трех самолетов Boeing-787-9 Dreamliner. Планируется, что лайнеры поступят во флот перевозчика уже в первом полугодии 2025 года.

"В рамках работы по открытию прямого рейса между Казахстаном и США в период с 14 по 19 ноября в Астане на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" компания Boeing на безвозмездной основе проводит Семинар по планированию авиакомпаний Airline Planning Workshop (APW) для представителей отрасли гражданской авиации Казахстана. Семинар включает в себя различные модули, в том числе, по стратегии и конкуренции, планированию парка воздушных судов и менеджменту доходов, экономике воздушных судов и др. Слушателями семинара являются порядка 50 представителей Комитета гражданской авиации, АО "Авиационная администрация Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", казахстанских авиакомпаний "Эйр Астана" (Fly Arystan), Qazaq Air, SCAT, аэропортов Астана, Алматы, Актау", - сообщили в МИИР.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года ведутся работы по увеличению технического потенциала в рамках подготовки к предстоящей Международной оценке безопасности полетов FAA (IASA) для запуска прямых рейсов между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки.