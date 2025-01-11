Творческое объединение "Казаханимация" при киностудии "Казахфильм" завершило работу над анимационным проектом "Тоқаш пен Бақаш", включающим в себя 13 серий. Проект будет представлен зрителю в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

При поддержке "Государственного центра поддержки национального кино" также будут выпущены короткометражный анимационный фильм "Үміт әрдайым жанымызда" и полнометражный анимационный фильм "Алтын адам".

"В 2024 году были обновлены классические произведения казахской анимации в современном формате: "Ақсақ құлан", "Ақыл мен байлық", "Қарлығаштың құйрығы неге айыр". Кроме того, голливудские студии выпустили в широкий прокат дублированные на казахском языке фильмы "Ойжұмбақ 2", "Гадкий я 4", "Моана 2", "Муфаса: Арыстан патша" и "Дикий робот". Платформа "Кинопоиск" перевела на казахский язык и представила на онлайн-показ анимационный фильм "Гарфилд", а "Bee TV" выпустила "Волшебное приключение Да Винчи". В этом году в рамках деятельности "Казаханимации" планируется завершить производство десяти новых анимационных проектов, включая фильмы "Жібек", "Команда А. Миссия Айка". Также фильм "Ақ бота" из золотого фонда казахского кино будет отреставрирован и обновлен", — говорится в сообщении.

Новые анимационные проекты, которые получат государственную поддержку, будут посвящены темам национальных ценностей, уважения к родителям, казахских сказок, дружбы и спорта.

В целях дальнейшего развития казахской анимации в этом году начнется разработка специальной стратегии, а также продолжится работа по ее совершенствованию.