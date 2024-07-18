Три новых комитета создали в Минюсте Казахстана

Правительство Казахстана приняло постановление об образовании новых комитетов в Министерстве юстиции. Создаются Комитеты по правам интеллектуальной собственности, принудительного исполнения, регистрационной службы и организации юридических услуг, передаёт BaigeNews.kz.

"Новые структуры направлены на улучшение регулирования и обслуживания в данных сферах, что обеспечит полноценное исполнение функций, принятие незамедлительных решений, а также усиление ответственности за их принятие. Нововведение принесёт ряд преимуществ, включая ускорение и повышение качества предоставляемых услуг, а также укрепление правовой защиты граждан и организаций", - сообщили в Минюсте.

Комитет по правам интеллектуальной собственности будет заниматься вопросами охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, способствуя развитию творчества и инноваций. Для граждан это означает лучшее управление патентами и авторскими правами, что в числе прочего стимулирует развитие науки, технологий и культуры.

Комитет по принудительному исполнению сосредоточится на соблюдении законности действий судебных исполнителей, работе с населением, оперативном восстановлении нарушенных прав граждан, а также на модернизации исполнительного производства. Это позволит повысить эффективность и справедливость правоприменительных действий, обеспечивая более надежную защиту прав граждан.

Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг будет осуществлять контроль в сфере регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество и актов гражданского состояния, регулирования нотариальной и адвокатской деятельности и контроль за качеством оказания юридической помощи. Граждане получат более доступные и качественные юридические услуги, что повысит уровень доверия к юридической системе.