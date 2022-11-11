Три новых Boeing-787 приобрела Air Astana

Фото: пресс-служба Air Astana

Авиакомпания Air Astana подписала договор с лизинговой компаний Air Lease Corporation о поставке трёх новых широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что лайнеры прибудут в Казахстан в первом полугодии 2025 года.

"Boeing 787-9 является важным самолетом для модернизации флота авиакомпании, поскольку мы расширяем наши маршруты и уделяем особое внимание обслуживанию пассажиров. Dreamliner предлагает топливную экономичность и гибкость дальности полета, что значительно повысит эффективность работы нашего растущего флота", - прокомментировал президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

Исполнительный председатель совета директоров Air Lease Corporation Стивен Удвар-Хази отметил, что Boeing 787-9 Dreamliner открывают возможности для более эффективного обслуживания европейских, азиатских и ближневосточных рынков.

Парк Air Astana насчитывает 40 воздушных судов со средним возрастом 5,2 года. С начала года флот пополнился двумя новыми A321LR, поставка еще одного ожидается в ближайшие месяцы.