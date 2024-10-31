Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы

С 1 ноября в Алматы начнут курсировать три новых автобусных маршрута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Транспортного холдинга.

Маршрут №239 будет начинать движение от станции метро "Бауыржан Момышулы" и следовать до конечной в посёлке Долан по следующей схеме: пр. Абая – пр. Алатау – ул. Алтын Орда – ул. Азербаева – ул. Конаева – ул. Ынтымак – ул. Суюнбая – Верхняя Каскеленская трасса – пос. Малый Долан – пос. Долан. В будни на линии будут 18 автобусов, в выходные - 15 автобусов. Интервал движение - девять минут.

Новый маршрут №245 будет курсировать от села Узынагаш до автостанции на пересечении Толе би/Яссауи. В будни будут ездить 25 автобусов, в выходные - 14, интервал - 26 минут.

Маршрут №254 будет следовать от города Каскелен по проспекту Абылай хана, трассе Алматы-Бишкек, проспекту Райымбека, улицам Момышулы, Монке би, Ак-Кайнар, вдоль БАКа. В будни перевозчик будет выпускать 16 автобусов, по субботам 12 машин, в воскресенье 10. Интервал движения - 14 минут.