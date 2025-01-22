По поручению Главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта. Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения.

"Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры", – Президент Республики Казахстан.

Вместе с тем, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала. В городах Алматы, Шымкент и Кызылорда качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов.

К слову, в последние годы воздушный транспорт становится все более удобным и привлекательным для пассажиров. К примеру, ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15 %. В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний. Помимо пассажирских перевозок, растет и показатель объёма грузовых авиаперевозок. В 2024 году увеличен объём грузовых перевозок - 28 тысяч тонн в год.

Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.

"На сегодняшний день международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейс в неделю", - говорится в сообщении.

Отметим, в аэропортах Казахстана для граждан с особыми потребностями созданы все необходимые условия. Сотрудники наземных служб проходят регулярную специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи, включая полное сопровождение граждан с особыми потребностями. Предусмотрены амбулифты, кресла-коляски, тактильная плитка для незрячих и звуковые системы навигации.

Международными аэропортами страны предоставлены комнаты для матери и ребенка, обменные пункты валюты, почтовые услуги, беспроводной интернет. Также у ряда авиакомпаний внедрены мобильные приложения для ускорения процесса прохождения онлайн-регистрации. Весь спектр предоставляемых услуг направлен на повышение качества и доступности для всех категорий граждан.

Рост пассажирских авиаперевозок, расширение маршрутной сети увеличит внутренний и иностранный туризм, что повысит инвестиционную привлекательность регионов страны.