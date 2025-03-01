Казахстанский боксёр Али Ахмедов выступил на вечере бокса в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов сразился с поляком Мацеем Сулецки за вакантный титул чемпиона WBC Silver в суперсреднем весе. Бой был рассчитан на десять раундов и завершился сенсационной победой Сулецки нкоаутом в десятом раунде, при этом в первом и пятом раундах казахстанец трижды побывал в нокдауне.

Отметим, что очевидным фаворитом в данном противостоянии считался Ахмедов.

Таким образом, Мацей Сулецки одержал 33-ю победу в профессиональной карьере и завоевал пояс чемпиона WBC Silver, а Али Ахмедов потерпел второе поражение в профи. Первое поражение казахстанца случилось в 2020 году, когда он был нокаутирован эквадорским боксером Карлосом Гонгорой.