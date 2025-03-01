  • 1 Марта, 10:23
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Три нокдауна и нокаут: Али Ахмедова лишили титула в Астане

Ахмедов сразился с поляком Мацеем Сулецки.

Сегодня, 08:46
АВТОР
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Cliff Hawkins/Getty Images Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Казахстанский боксёр Али Ахмедов выступил на вечере бокса в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов сразился с поляком Мацеем Сулецки за вакантный титул чемпиона WBC Silver в суперсреднем весе. Бой был рассчитан на десять раундов и завершился сенсационной победой Сулецки нкоаутом в десятом раунде, при этом в первом и пятом раундах казахстанец трижды побывал в нокдауне. 

Отметим, что очевидным фаворитом в данном противостоянии считался Ахмедов. 

Таким образом, Мацей Сулецки одержал 33-ю победу в профессиональной карьере и завоевал пояс чемпиона WBC Silver, а Али Ахмедов потерпел второе поражение в профи. Первое поражение казахстанца случилось в 2020 году, когда он был нокаутирован эквадорским боксером Карлосом Гонгорой.

 

Видео: Sports.kz

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