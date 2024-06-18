Три незаконных строения снесли в предгорьях Алматы

По решению суда под снос попали три строящихся здания в алматинском микрорайоне Кольсай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Внеплановая проверка, проведённая сотрудниками ведомства, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты без разрешительных документов.

В отношении собственника приняты административные меры по части 1 статьи 316 КоАП РК с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Иск удовлетворён.

К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции.

Напомним, в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", "KHAN", "Граф", "Алма Гарден" и другие.