Три незаконных строения снесли в предгорьях Алматы
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По решению суда под снос попали три строящихся здания в алматинском микрорайоне Кольсай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
Внеплановая проверка, проведённая сотрудниками ведомства, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты без разрешительных документов.
В отношении собственника приняты административные меры по части 1 статьи 316 КоАП РК с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Иск удовлетворён.
К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции.
Напомним, в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", "KHAN", "Граф", "Алма Гарден" и другие.
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