Три незаконных строения снесли в Мангистауской области, и снесут ещё 19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Сообщается, что в прошлом году застройщиков, которые ведут строительно-монтажные работы на 120 объектах без получения разрешительной документации, оштрафовали на общую сумму 90 миллионов тенге.

Компании не устранили нарушения. У них по-прежнему отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация. Поэтому судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.

Отмечается, что три из них, а именно таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплексы в производственной зоне №9, были снесены.