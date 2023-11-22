Три незаконных строения снесли в Мангистауской области
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
132Фото: astanatv.kz
Три незаконных строения снесли в Мангистауской области, и снесут ещё 19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
Сообщается, что в прошлом году застройщиков, которые ведут строительно-монтажные работы на 120 объектах без получения разрешительной документации, оштрафовали на общую сумму 90 миллионов тенге.
Компании не устранили нарушения. У них по-прежнему отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация. Поэтому судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.
Отмечается, что три из них, а именно таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплексы в производственной зоне №9, были снесены.
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