  • 4 Февраля, 20:50
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Три нарколаборатории за сутки ликвидировали в Казахстане

Они находились в разных областях страны.

Сегодня, 20:24
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
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Фото: polisia.kz

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три лаборатории в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 килограммов наркотиков", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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