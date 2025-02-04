Три нарколаборатории за сутки ликвидировали в Казахстане
Они находились в разных областях страны.
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
100Фото: polisia.kz
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три лаборатории в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 килограммов наркотиков", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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