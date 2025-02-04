Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три лаборатории в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 килограммов наркотиков", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.