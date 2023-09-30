Три миллиарда бюджетных тенге собирались необоснованно потратить на дороги в Акмолинской области

Грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол обнаружила Прокуратура Целиноградского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам прокуроров, подрядная организация на протяжении трёх лет ненадлежащим образом исполняла обязательства по договорам, не соблюдала технологию укладки асфальтного покрытия, работы проводила без технического сопровождения, при этом использовала не пригодный для строительства грунт.

Как отметили в надзорном органе, работы проводились с явным отклонением от проекта.

"Указанные нарушения подтверждены уполномоченными государственными органами. По принятым прокуратурой района мерам два договора с подрядчиком расторгнуты, направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканию неустойки (на рассмотрении). Ремонтные работы в настоящее время приостановлены, акиматом района ведутся работы по объявлению нового конкурса. Таким образом, не допущено необоснованное финансирование данных объектов на сумму более три миллиарда тенге", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что за отсутствие должного контроля за ходом реализации строительства, ответственные виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственностям.