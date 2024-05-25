Три медали завоевали казахстанские гимнасты в Болгарии

На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

На турнире, который проходит в Варне копилка страны пополнилас двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Лидер сборной Казахстана Нариман Курбанов в финале на коне набрал 15.433 балла и вновь стал лучшим!

А в финале вольных упражнений Дмитрий Патанин поднялся на высшую ступень пьедестала (14.033 балла). Еще один казахстанец Асан Салимов с 13.533 баллами замкнул тройку лучших.