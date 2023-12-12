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Три машины столкнулись на трассе Алматы – Оскемен

Сегодня, 14:04
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polisia.kz Сегодня, 14:04
Сегодня, 14:04
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Фото: polisia.kz

Двое медицинских работников  пострадали в ДТП с участием трех автомашин в Аксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, ДТП произошло на 337 км автодороги Алматы – Оскемен, где столкнулись легковая автомашина Мазда-626, грузовик КамАЗ и минивэн JAC (карета скорой помощи).

"В дорожной аварии пострадали два врача, которых с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из медиков позднее был отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.

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