Три машины столкнулись на трассе Алматы – Оскемен

Двое медицинских работников пострадали в ДТП с участием трех автомашин в Аксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, ДТП произошло на 337 км автодороги Алматы – Оскемен, где столкнулись легковая автомашина Мазда-626, грузовик КамАЗ и минивэн JAC (карета скорой помощи).

"В дорожной аварии пострадали два врача, которых с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из медиков позднее был отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.