Три квартирные кражи, совершенные год назад, раскрыли в Актобе

Полицейскими Актобе задержан подозреваемый, который в 2023 году обворовал три квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Диапазон".

"Взламывая замки он похищал бытовую технику и ювелирные изделия, которые продавал знакомым. Часть вещественных доказательств полицейские изъяли, а подозреваемого отправили в ИВС", - сообщает портал.

В Актобе с 19 по 21 августа прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира", в ходе которого полицейскими раскрыто 10 квартирных краж, 8 ранее совершенных и два раскрыто "по горячим следам".