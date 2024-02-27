Три ключевые функции современных школ назвал Маулен Ашимбаев

Депутаты сената, учёные и эксперты в области образования, культуры и искусства на заседании диалоговой площадки "Ұлттық мүдде" обсудили тенденции развития национальной системы образования и озвучили предложения по реформированию сферы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как подчеркнул председатель сената Маулен Ашимбаев, базовыми факторами формирования современного общества и продвижения национальных ценностей служат комплексное развитие образования, науки и культуры. Поэтому качественное и доступное образование – одно из приоритетных направлений политики государства. Особое внимание при этом уделяется формированию новых подходов и улучшению менеджмента.

В процессе реформирования национальной системы образования, по мнению спикера сената, первостепенное внимание необходимо уделить развитию личности учащихся, их уникальности. Обобщённый метод обучения, существующий сегодня, не позволяет этого сделать в полной мере.

"Школа – это основа института, который формирует качество человеческого капитала, а значит определяет потенциал страны. Считаем важным обозначить три ключевые функции, которые должны стать базовыми для современных школ. Первая - образовательная. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, создавать уникальные новые образовательные программы, системно повышать квалификацию учителей, а также использовать возможности Интернета и цифровых ресурсов. Во-вторых, развивать у учащихся навыки soft skills - критического и творческого мышления, коммуникационные навыки, умение работать в команде. В-третьих, важна и воспитательная функция – привитие как общечеловеческих, так и национальных ценностей: уважение к старшим, доброта, трудолюбие, сострадание и ответственность", – акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

Также на заседании высказаны предложения по расширению перечня компетенций педагогов, образовательных программ и методик обучения, реализации государственной политики в сфере науки и содействия молодым учёным в проведении исследований.