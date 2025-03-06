В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал вышли три представителя команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

К этому часу состоялась квалификация в упражнениях на брусьях и вольных упражнениях.

С первого места пробился в финал Милад Карими, успешно выступивший в отборе в вольных упражнениях. Он набрал 13.833 балла.

Дмитрий Потанин и Ильяс Азизов поборются за медаль в упражнениях на брусьях. Азизов в квалификации стал третьим (13,400 балла), а Потанин - пятым (12,800 балла).

Финалы начнутся 8 марта.