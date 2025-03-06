  • 6 Марта, 18:33
  • BAIGENEWS

Три казахстанца вышли в финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Соревнования стартовали в Азербайджане.

Сегодня, 17:10
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olympic.kz Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: olympic.kz

В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал вышли три представителя команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

К этому часу состоялась квалификация в упражнениях на брусьях и вольных упражнениях. 

С первого места пробился в финал Милад Карими, успешно выступивший в отборе в вольных упражнениях. Он набрал 13.833 балла.

Дмитрий Потанин и Ильяс Азизов поборются за медаль в упражнениях на брусьях. Азизов в квалификации стал третьим (13,400 балла), а Потанин - пятым (12,800 балла).

Финалы начнутся 8 марта. 

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