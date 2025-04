Три ученика частной школы имени Шокана Уалиханова поступили на бакалавриат Гарвардский университет и Калифорнийский университет в Беркли, передаёт BaigeNews.kz.

Сабыржан Арман был принят в Гарвард на программу по компьютерной инженерии с полным грантом на обучение, Оспан Томирис поступила в Гарвардский университет на факультет экономики, Жандильдаева Камилла поступила в UC Berkeley на программу Management, Entrepreneurship, and Technology), куда в этом году подали 127 000 заявок на 200 мест, Аружан Асыл была принята в UCL (University College London) на подготовительную программу Foundation, одну из лучших в Великобритании.

Это не первый и не последний подобный случай. Казахстанских школьников все чаще приглашают вузы США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что ученик 11 класса лицея-интерната имени Абая "Білім инновация" в Арыси Ерасыл Жунисбек получил приглашение продолжить обучение от 30 лучших университетов мира.

В их числе City University of Hong Kong, American University of Beirut, University of Colorado Boulder, Drexel University, Temple University, DePaul University, Xavier University. Также в своих рядах желают увидеть Арысского ученика вузы Великобритании - University of Leeds, Queen Mary University of London, University of Glasgow.