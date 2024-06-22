Три казахстанских скалолаза прошли квалификацию на олимпийском отборе в Венгрии

В Будапеште проходит второй олимпийский отборочный турнир по спортивному скалолазанию. Три казахстанских спортсмена преодолели квалификацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В дисциплине "скорость" у мужчин в 1/8 финала вышли Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин. Отметим, что Маймуратов завершил квалификацию с лучшим результатом.

Также стартовый раунд преодолела Тамара Улжабаева. Финальная часть турнира пройдет сегодня, 22 июня.

Отметим, что в рамках соревнований разыгрываются олимпийские квоты. На ОИ пробьются скалолазы, которые займут первые семь мест по итогам двух отборов. Первый прошёл в Шанхае. После него Маймуратов находится на 11 месте, а Хайбуллин - на 32-м. Улжабаева занимает промежуточное 22 место.