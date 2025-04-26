Три казахстанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Египте
Милад Карими продемонстрировал лучший результат дня.
Сегодня, 09:22
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Сегодня, 09:22Сегодня, 09:22
105Фото: НОК РК
В Каире стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Уже в первый день соревнований три представителя сборной Казахстана обеспечили себе место в финале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В вольных упражнениях Милад Карими продемонстрировал лучший результат дня — 14,066 балла, заняв первое место по итогам квалификации.
Также в финал пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов, выступающие в упражнении на коне. Курбанов завершил отбор с шестым результатом (14,200), Идрисов — седьмым (14,200).
Финальные выступления спортсменов состоятся 27 и 28 апреля.