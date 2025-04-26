В Каире стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Уже в первый день соревнований три представителя сборной Казахстана обеспечили себе место в финале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В вольных упражнениях Милад Карими продемонстрировал лучший результат дня — 14,066 балла, заняв первое место по итогам квалификации.

Также в финал пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов, выступающие в упражнении на коне. Курбанов завершил отбор с шестым результатом (14,200), Идрисов — седьмым (14,200).

Финальные выступления спортсменов состоятся 27 и 28 апреля.