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Три казахстанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Египте

Милад Карими продемонстрировал лучший результат дня.

Сегодня, 09:22
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: НОК РК

В Каире стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Уже в первый день соревнований три представителя сборной Казахстана обеспечили себе место в финале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В вольных упражнениях Милад Карими продемонстрировал лучший результат дня — 14,066 балла, заняв первое место по итогам квалификации.

Также в финал пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов, выступающие в упражнении на коне. Курбанов завершил отбор с шестым результатом (14,200), Идрисов — седьмым (14,200).

Финальные выступления спортсменов состоятся 27 и 28 апреля.

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