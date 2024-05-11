Три казахстанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Grand Slam в Астане
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
268Фото: Пресс-служба НОК РК
Три представителя команды Казахстана по дзюдо вышли в финальный блок второго соревновательного дня турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Все они будут биться за "бронзу" международного турнира.
У мужчин в весе до 73 килограммов Бахытжан Абдурахманов встретится с ирландцем Джошуа Грином.
Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограммов, поборется с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).
В женских соревнованиях Екатерине Токаревой (до 70 килограммов) будет противостоять Кэти-Жемина Йетс-Браун.
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