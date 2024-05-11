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Три казахстанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Grand Slam в Астане

Сегодня, 15:45
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Пресс-служба НОК РК Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: Пресс-служба НОК РК

Три представителя команды Казахстана по дзюдо вышли в финальный блок второго соревновательного дня турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Все они будут биться за "бронзу" международного турнира. 

У мужчин в весе до 73 килограммов Бахытжан Абдурахманов встретится с ирландцем Джошуа Грином. 

Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограммов, поборется с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).

В женских соревнованиях Екатерине Токаревой (до 70 килограммов) будет противостоять Кэти-Жемина Йетс-Браун.

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