Три казахстанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Grand Slam в Астане

Три представителя команды Казахстана по дзюдо вышли в финальный блок второго соревновательного дня турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Все они будут биться за "бронзу" международного турнира.

У мужчин в весе до 73 килограммов Бахытжан Абдурахманов встретится с ирландцем Джошуа Грином.

Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограммов, поборется с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).

В женских соревнованиях Екатерине Токаревой (до 70 килограммов) будет противостоять Кэти-Жемина Йетс-Браун.