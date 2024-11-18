Три года тюрьмы за три миллиона тенге: женщине вынесли приговор в Астане
Для того, чтобы провернуть свои махинации, она использовала WhatsApp.
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Десятки человек попались на удочку аферистки, которая посулила им дешевые товары из-за границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
"Виновная разработала план, по которому обещала жителям столицы прямую доставку товаров народного потребления из Китая и Туркменистана. Для вовлечения граждан в мессенджере WhatsApp ею создавались группы, где рекламировались товары по ценам ниже рыночных. Завладев денежными средствами 30 человек на сумму свыше 3 млн тенге, мошенница потратила их на свои нужды", - рассказали прокуроры.
Фото: прокуратура г. Астаны
Сообщается, что в суде подсудимая пыталась избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданско-правовые отношения с потерпевшими.
"Государственным обвинителем доказано, что намерений у виновной по поставке товаров для потерпевших изначально не было, и выполнять взятые на себя обязанности она не собиралась. Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной.
"Прокуратура города рекомендует жителям столицы избегать совершения сомнительных сделок в мессенджерах, обещающих прямые поставки за низкую стоимость", - отмечено в обращении к населению.
Ранее сообщалось, что в Алматы арестовали квартирного мошенника.
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