Три фильма передал Госфильмофонд России Казахстану

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи РК три фильма - "Земля отцов", "Дорога жизни" и документальную ленту "Под звуки домбр", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минкультуры и информации РК, в ходе Дней России в Казахстане в Алматы прошла конференция "Киноархив: наследие и традиции советского кинематографа". Мероприятие собрало известных деятелей культуры, руководителей крупнейших музеев, сотрудников архивов, представителей киностудий двух стран. Все они обсуждали перспективы сотрудничества в сфере творческих индустрий.

Государственным центральным музеем кино России была организована выставка "Преклоняю колени перед травой степной…", темой которой стало создание и развитие кинематографа Казахстана. На ней представлены более 40 плакатов фильмов, снятых в разное время, в том числе и в годы Великой Отечественной войны на киностудии "Казахфильм", эскизы, наброски и фотоматериалы со съёмочных площадок.

Напомним, активное развитие кинематографа в Казахстане началось в годы Великой Отечественной войны, когда в Алматы были эвакуированы две киностудии – "Мосфильм" и "Ленфильм" и объединены с "Казахфильмом" в Центральную Объединенную киностудию. В этот период здесь было снято около 23 художественных и порядка десяти короткометражных фильмов.