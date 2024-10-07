Три досудебных расследования начали в Казахстане за пропаганду самоубийств в Интернете

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов поручил проверить соцсети и мессенджеры на содержание контента, толкающего детей на суицид, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава ведомства написал в соцсети X.

"За пропаганду самоубийства в Интернете прокуратурой начато три досудебных расследования по статье 313-1 УК. Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам. Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид. Проведём необходимые следственные действия, назначим ряд экспертиз. МВД поручено проверить все факты суицидов в стране на наличие признаков статьи 313-1 УК. Ход расследований мною взят на личный контроль. Проверим другие соцсети на наличие публикаций, имеющих признаки статьи 313-1 УК", - говорится в сообщении.