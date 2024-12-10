В Астане на предстоящих выходных и в День Независимости 14, 15 и 16 декабря Центральная касса не будет работать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

17 декабря, во вторник, касса будет работать, согласно графику.

"Просим учесть данную информацию при планировании посещения кассы", - говорится в обращении к населению.

Режим работы: с 09:00 до 18:00 (последний талон выдается на 17:45), без обеда. Адрес: пр. Р. Кошкарбаева, 50/1.

Напомним, ранее сообщалось, что сто школьных автобусов собираются закупить власти Алматы.