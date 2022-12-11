Три дня на подключение к теплу оставшихся частных домов в Экибастузе дал специалистам аким области

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

В Экибастузе без отопления остаются 29 домов частного сектора. Аким Павлодарской области дал ряд поручений по восстановлению в них тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Во время рабочей поездки Асаин Байханов ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ частного сектора города и провёл заседание оперативного штаба.

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

На сегодня 24 частных дома подключили к теплу, по оставшимся 29 домам работы продолжаются. По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, ремонтные работы как на сетях, так и внутри домов ведутся круглосуточно. Теплоснабжение подано во все многоэтажки.

"Ведутся работы по наладке теплоснабжения, поскольку имеются перегревы и недогрузы жилых домов", — отметил Аян Бейсекин.

Аким области поручил завершить подключение оставшихся домов в течение трёх дней.



Как сообщил заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко, сейчас основная задача наладчиков — произвести балансировку и наладку системы теплоснабжения.



Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

В свою очередь глава региона подчеркнул, что для стабильной работы станции необходимо поднять и постоянно удерживать температуру независимо от погодных условий. При этом он обратил внимание руководства АО "ЦАЭК" на состояние котлов станции и рекомендовал в межсезонье провести капитальный ремонт.

"Мы со своей стороны окажем необходимую помощь в ремонте и модернизации тепловых сетей, - сказал аким области. - Но вам необходимо в кратчайшие сроки актуализировать проекты по модернизации и реконструкции сетей, обновить сметные расчеты. До конца февраля 2023 года необходимо предоставить окончательные варианты".

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано более 200 специалистов промышленных предприятий Экибастуза. С 10 декабря 2022 года начата работа по регулировке и наладке тепловой сети города с привлечением павлодарских специалистов. Параллельно идёт работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ.

В городе горняков временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Режим ЧС в Экибастзе продлился до 8 декабря, после чего его отменили.

К работе уже приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники.

Между тем, после аварии в Экибастузе в Казахстане разрабатотают специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.