Три девушки заблудились в горах Алматы
Сегодня, 04:19
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Сегодня, 04:19Сегодня, 04:19
63Фото: скриншот видео
Три девушки заблудились в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что этой ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги. Обнаружив трёх девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
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