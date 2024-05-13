  • 13 Мая, 04:43
  • BAIGENEWS

Три девушки заблудились в горах Алматы

Сегодня, 04:19
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 04:19
Сегодня, 04:19
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Фото: скриншот видео

Три девушки заблудились в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что этой ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги. Обнаружив трёх девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

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