Три девушки заблудились в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что этой ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги. Обнаружив трёх девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.