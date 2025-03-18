В области Жетысу задержаны три девушки, вымогавшие 800 тыс тенге у мужчины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

6 марта сотрудники УБОП департамента полиции области Жетысу задержали трех девушек, подозреваемых в вымогательстве 800 тыс тенге путем шантажа.

Как установили полицейские, в феврале этого года мужчина познакомился с девушкой в мобильном приложении для общения "Друг Вокруг". В ходе переписки она пригласила его к себе домой. Однако, прибыв по указанному адресу, он обнаружил в квартире двух незнакомых девушек.

Спустя некоторое время одна из них предложила ему уединиться в спальне. Когда мужчина зашел в комнату с одной из девушек, и они начали раздеваться, туда ворвались две другие девушки, которые обвинили его в попытке изнасилования несовершеннолетней.

"Злоумышленницы поставили ему ультиматум: либо он передаст им 800 тыс тенге, либо они напишут заявление в полицию. В качестве залога у него забрали удостоверение личности, техпаспорт и водительское удостоверение, пообещав вернуть документы после получения всей суммы", - говорится в сообщении.

Опасаясь возможных последствий, мужчина дважды передавал им по 50 тысяч тенге. Однако при очередной передаче 30 тысяч тенге подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время ведется расследование, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и возможную причастность других к данному преступлению.