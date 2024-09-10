Три дела о необъяснимом богатстве рассматривают в Казахстане

В Генеральной прокуратуре рассказали, что в стране расследуют три дела о необъяснимом богатстве граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета по возврату активов Нурдаулет Суиндиков отметил, что необъяснимое богатство в законе обозначено как активы необъяснимого происхождения. Дела по таким искам являются гражданскими.

"На сегодня мы подали в суд три таких иска. По двум состоялись решения. Одно решение исполнено. Второе ещё не вступило в законную силу. По третьему, сразу на этапе подготовки дела к разбирательству ответчик признал иск и вернул предмет спора в доход государства", - сказал Нурдаулет Суиндиков.

Спикер добавил, что в Казахстане постепенно складывается судебная практика по таким делам.