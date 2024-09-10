  • 10 Сентября, 20:57
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Три дела о необъяснимом богатстве рассматривают в Казахстане

Сегодня, 20:41
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Baigenews.kz Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
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Фото: Baigenews.kz

В Генеральной прокуратуре рассказали, что в стране расследуют три дела о необъяснимом богатстве граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета по возврату активов Нурдаулет Суиндиков отметил, что необъяснимое богатство в законе обозначено как активы необъяснимого происхождения. Дела по таким искам являются гражданскими.  

"На сегодня мы подали в суд три таких иска. По двум состоялись решения. Одно решение исполнено. Второе ещё не вступило в законную силу. По третьему, сразу на этапе подготовки дела к разбирательству ответчик признал иск и вернул предмет спора в доход государства", - сказал Нурдаулет Суиндиков.

 Спикер добавил, что в Казахстане постепенно складывается судебная практика по таким делам.

"Возможно, возникнет вопрос, почему за такое время всего три иска. Этому тоже есть объяснение. Я привёл цифры на десятки, сотни миллиардов тенге, когда у нас субъекты изъявляют желание о заключении соглашения о добровольном возврате", - сказал Суиндиков.

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