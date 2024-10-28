Три человека застряли в лифте в Астане
Сегодня, 06:38
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Сегодня, 06:38Сегодня, 06:38
143Фото: pixabay.com
В одном из многоэтажных жилых домов в столичном районе Сарыарка три человека оказались запертыми в пассажирском лифте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, застрявшая в лифте женщина почувствовала дискомфорт и обратилась по номеру 112. Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
МЧС напоминает, что если вы застряли в лифте, то "не волнуйтесь сами и успокойте соседей, затем свяжитесь с диспетчером". Ни в коем случае нельзя нажимать на все кнопки подряд и пытаться самостоятельно раздвигать двери лифта.
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