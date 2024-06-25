Три человека сгорели в авто на трассе в ЗКО

Три человека погибли в автомобиле Toyota Prado, который загорелся после столкновения с фурой на трассе в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло 24 июня в 16:45 на автодороге Самара – Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

"Toyota Prado въехала в прицеп фуры Volvo. В результате ДТП внедорожник загорелся. После тушения в салоне автомобиля обнаружили три обгоревших трупа", – отметили в ведомстве.

По данному факту ведётся расследование. Обстоятельства ДТП выясняются.