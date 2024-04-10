Три человека пострадали при пожаре в Каскелене
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
84Фото: pxhere.com
Пожар на складе потушили в Каскелене. Госпитализированы три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Предварительная площадь возгорания составила 870 квадратных метров.
"Жертв нет, госпитализировано три человека. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса", - сообщили в ведомстве.
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