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  • Три человека пострадали от взрыва газового баллона в Актюбинской области
instagram/aqtobe_tjd Сегодня, 18:36
175
Сегодня, 18:36
175
Фото: instagram/aqtobe_tjd

Три человека пострадали от взрыва газового баллона в Актюбинской области

В селе Нура в Актюбинской области произошёл пожар, после чего взорвался газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 23:07 20 января. Баллон взорвался, когда на место происшествия приехали пожарные.

"В результате обрушились стены дома с последующим возгаранием. Пожар был ликвидирован в 3: 20 ночи. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека: двое мужчин 1965, 1994 годов рождения и женщина 1970 года рождения. Они получили ожоги 25 процентов тела. Пострадавшие госпитализированы в Иргизскую центральную районную больницу", — сообщили в ДЧС области.

Обстоятельства произошедшего выясняются, однако среди самых растространенных причин пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнём населения и короткое замыкание электропроводов.

 

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#Пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:36
175
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