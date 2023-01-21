Три человека пострадали от взрыва газового баллона в Актюбинской области

Фото: instagram/aqtobe_tjd

В селе Нура в Актюбинской области произошёл пожар, после чего взорвался газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 23:07 20 января. Баллон взорвался, когда на место происшествия приехали пожарные.

"В результате обрушились стены дома с последующим возгаранием. Пожар был ликвидирован в 3: 20 ночи. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека: двое мужчин 1965, 1994 годов рождения и женщина 1970 года рождения. Они получили ожоги 25 процентов тела. Пострадавшие госпитализированы в Иргизскую центральную районную больницу", — сообщили в ДЧС области.

Обстоятельства произошедшего выясняются, однако среди самых растространенных причин пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнём населения и короткое замыкание электропроводов.