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Три человека пострадали из-за хлопка газа в Караганде

Сегодня, 17:04
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Хлопок газовоздушной смеcи произошёл в частном доме в Караганде. Пострадали три человека, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП случилось в 14:37 на улице Природная, 28.

"При наполнении газового оборудования в гараже частного дома произошёл хлопок газо-воздушной смеси. По информации ДЧС, газовое оборудование установлено недавно. Пострадали три человека", - сообщил руководитель отдела жилищной инспекции Караганды Тамерлан Абылкасымов.

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