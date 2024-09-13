Три человека пострадали из-за хлопка газа в Караганде
Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04Сегодня, 17:04
117Фото: ДЧС Карагандинской области
Хлопок газовоздушной смеcи произошёл в частном доме в Караганде. Пострадали три человека, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП случилось в 14:37 на улице Природная, 28.
"При наполнении газового оборудования в гараже частного дома произошёл хлопок газо-воздушной смеси. По информации ДЧС, газовое оборудование установлено недавно. Пострадали три человека", - сообщил руководитель отдела жилищной инспекции Караганды Тамерлан Абылкасымов.