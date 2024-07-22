  • 22 Июля, 09:56
  • BAIGENEWS

Три человека погибли во время стрельбы в США

Сегодня, 09:41
АВТОР
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Global Look Press/Tino Plunert Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: Global Look Press/Tino Plunert

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 21 июля сообщил телеканал WTVA со ссылкой на местного коронера.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Индианола.

По предварительной информации, всем погибшим было по 19 лет. Коронер добавил, что еще 16 человек пострадали.

Местная полиция не располагает информацией о личностях и числе нападавших. В настоящее время проводится опрос свидетелей.

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