Три человека погибли во время стрельбы в США
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
52Фото: Global Look Press/Tino Plunert
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 21 июля сообщил телеканал WTVA со ссылкой на местного коронера.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Индианола.
По предварительной информации, всем погибшим было по 19 лет. Коронер добавил, что еще 16 человек пострадали.
Местная полиция не располагает информацией о личностях и числе нападавших. В настоящее время проводится опрос свидетелей.
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