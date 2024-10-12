Три человека погибли в жутком ДТП в Текели

В результате страшной аварии в Текели погибли три человека, еще трое пострадавших были доставлены в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетысу.

Трагедия случилась 11 октября на улице Ауэзова.

"По данному факту начато досудебное расследование. Призываем вас быть предельно осторожными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях ухудшения погодных условий", — говорится в сообщении.