Три человека погибли в жутком ДТП в Текели
Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44Сегодня, 12:44
122Фото: скриншот с видео
В результате страшной аварии в Текели погибли три человека, еще трое пострадавших были доставлены в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетысу.
Трагедия случилась 11 октября на улице Ауэзова.
"По данному факту начато досудебное расследование. Призываем вас быть предельно осторожными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях ухудшения погодных условий", — говорится в сообщении.
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