Три человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области

Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Алматинской области. Три человека погибли, двое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Авария произошла примерно в 14:45 на 2 460 километре дороге "Екатеринбург-Алматы".