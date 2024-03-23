  • 23 Марта, 17:55
  • BAIGENEWS

Три человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области

Сегодня, 17:41
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: pxhere.com

Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Алматинской области. Три человека погибли, двое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Авария произошла примерно в 14:45 на 2 460 километре дороге "Екатеринбург-Алматы".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком DAF. В результате происшествия погибли три человека, двое получили ранения", - уточнили к нацкомпании.

 

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