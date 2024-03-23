Три человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
50Фото: pxhere.com
Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Алматинской области. Три человека погибли, двое получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Авария произошла примерно в 14:45 на 2 460 километре дороге "Екатеринбург-Алматы".
"По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком DAF. В результате происшествия погибли три человека, двое получили ранения", - уточнили к нацкомпании.
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