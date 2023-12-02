Три человека погибли в жутком ДТП на трассе Атырау — Актобе
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
173Фото: Atyrauoil.oficial
На трассе Атырау — Актобе легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, в результате погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Авария произошла около 22:45 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе — Атырау — Астрахань. По данным департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулся с грузовиком Iveco.
В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Ведётся расследование.
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