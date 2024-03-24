Три человека погибли в жутком ДТП после погони со стрельбой в Степногорске

Страшная авария произошла на участке дороги СПЗ-Степногорск. Видео скопления людей на фоне горящей машины попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nayza Kokshe (@nayzakokshe)

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, трагедия случилась ночью 23 марта. Сотрудники полиции в Степногорске заметили автомобиль "Тойота Ленд Крузер". Водитель не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение, а затем совершил ДТП. Чтобы защитить других участников дорожного движения, полицейские приняли решение применить служебное оружие.

"В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой автомашиной, однако, покинул место происшествия, чем подверг опасности жизни граждан. Сотрудниками полиции было принято решение о задержании нарушителя, для чего организовано преследование автомашины. В соответствии со ст. 59, ст.61 Закона Республики Казахстан “О правоохранительной службе”, для принудительной остановки транспортного средства, было применено служебное оружие. Продолжая движение, нарушитель выехал на автодорогу “Заводской-Промышленная зона”, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки “Ауди В4”, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП, все трое скончались на месте происшествия", — сообщили в полиции.

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По факту ДТП начато досудебное расследование. Проведенное медицинское освидетельствование показало что водитель "Тайоты Ланд Крузер" был в состоянии алкогольного опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Водитель внедорожника задержан и водворен в изолятор временного содержания.