Три человека погибли в страшной аварии в ЗКО
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
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На 111 км трассы "Казталовка - Жанибек" водитель Ford Focus, обгоняя большегрузную фуру, выехал на "встречку", где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате ДТП водитель автомашины "Ford Focus", водитель и пассажир автомашины "Chevrolet Cobalt" скончались на месте ДТП еще четверо пассажиров автомашины "Ford Focus" были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ДП региона.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
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