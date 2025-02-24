На 111 км трассы "Казталовка - Жанибек" водитель Ford Focus, обгоняя большегрузную фуру, выехал на "встречку", где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате ДТП водитель автомашины "Ford Focus", водитель и пассажир автомашины "Chevrolet Cobalt" скончались на месте ДТП еще четверо пассажиров автомашины "Ford Focus" были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ДП региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование.