Три человека погибли в результате столкновения внедорожника с прицепом трактора в СКО
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На трассе Астана — Петропавловск, в трёх километрах от райцентра Бесколь, автомобиль Infiniti FX45 столкнулся с прицепом трактора "Беларус", который двигался попутном направлении. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте", — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.
В салоне Infiniti FX45 также находилась 28-летняя пассажирка. Её с травмами доставили в Бескольскую центральную районную больницу.
По информации облздрава, девушке диагностировали ушиб головного мозга, а также множественные переломы, ушибы и рваные раны. Пострадавшая получила травматический шок второй степени и находится в сознании. 35-летний водитель трактора в ДТП не пострадал.
"Полиция ведёт сбор материала для назначения необходимых экспертиз и досудебного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека", — добавили департаменте полиции.
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