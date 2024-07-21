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Три человека погибли в результате столкновения внедорожника с прицепом трактора в СКО

Сегодня, 19:24
АВТОР
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ДП СКО Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: ДП СКО

На трассе Астана — Петропавловск, в трёх километрах от райцентра Бесколь, автомобиль Infiniti FX45 столкнулся с прицепом трактора "Беларус", который  двигался попутном направлении. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте", — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.

В салоне Infiniti FX45 также находилась 28-летняя пассажирка. Её с травмами доставили в Бескольскую центральную районную больницу.

По информации облздрава, девушке диагностировали ушиб головного мозга, а также множественные переломы, ушибы и рваные раны. Пострадавшая получила травматический шок второй степени и находится в сознании. 35-летний водитель трактора в ДТП не пострадал.

"Полиция ведёт сбор материала для назначения необходимых экспертиз и досудебного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека", — добавили департаменте полиции.

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