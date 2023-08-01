Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Крупное ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент. При столкновении грузовика и легковушки погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.