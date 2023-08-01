  • 1 Августа, 17:02
  • BAIGENEWS

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 15:43
162
Сегодня, 15:43
162
Фото: polisia.kz

Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Крупное ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент. При столкновении грузовика и легковушки погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"1 августа примерно в 11:00 на 765 километре автодороги произошло ДТП с участием грузовой автомашины Mercedes и автомобиля ВМW. В результате водитель и двое пассажиров BMW погибли на месте происшествия, один пассажир легкового авто госпитализирован", - сообщили в полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:43
162
Поделитесь:
Наверх