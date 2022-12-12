Три человека погибли в ДТП в Абайской области

Фото: semeynews.kz

Три человека погибли в ДТП в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на semeynews.kz.

В департаменте полиции сообщили, что 29-летний водитель Toyota carina E двигался по трассе Таскесен-Бахты и не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречно движущимся грузовым транспортным средством. В результате ДТП погибли три человека.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 ст. 345 УК РК. В настоящее время по делу назначены ряд экспертиз. В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.





