Три человека погибли в ДТП с участием грузовика с фейерверками

В России в Амурской области недалеко от заправки села Возжаевка произошло ДТП, легковой автомобиль влетел в грузовик с фейерверками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"В результате аварии фура завалилась на бок, после началась детонация салютов. На место прибыли пожарные, которые смогли потушить праздничную фуру", - сообщает Baza.

Три человека, находившиеся в легковушке, погибли.

"Машина настолько сильно раскурочена, что на данный момент невозможно понять, кто именно находился внутри автомобиля и есть ли среди погибших дети", - уточняет Telegram-канал.

Водитель грузовика госпитализирован в больницу.