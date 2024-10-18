Три человека погибли в ДТП с участием грузовика с фейерверками
Сегодня, 01:37
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Сегодня, 01:37Сегодня, 01:37
136Фото: скриншот с видео Baza
В России в Амурской области недалеко от заправки села Возжаевка произошло ДТП, легковой автомобиль влетел в грузовик с фейерверками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"В результате аварии фура завалилась на бок, после началась детонация салютов. На место прибыли пожарные, которые смогли потушить праздничную фуру", - сообщает Baza.
Три человека, находившиеся в легковушке, погибли.
"Машина настолько сильно раскурочена, что на данный момент невозможно понять, кто именно находился внутри автомобиля и есть ли среди погибших дети", - уточняет Telegram-канал.
Водитель грузовика госпитализирован в больницу.
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